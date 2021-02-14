Индивидуальное мастерство Обамеянга позволило «Арсеналу» выйти вперёд в матче с «Лидсом»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Идёт 24-я минута, счёт 1:0 в пользу «канониров».
На 13-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг на скорости ворвался в штрафную «павлинов», раскачал защитника и низом пробил в ближний угол ворот — голкипер гостей Иллан Меслье не дотянулся до мяча.
Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга
Это шестой гол 31-летнего габонца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.
Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился вничью — 0:0.
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