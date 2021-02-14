Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Индивидуальное мастерство Обамеянга позволило «Арсеналу» выйти вперёд в матче с «Лидсом»

Индивидуальное мастерство Обамеянга позволило «Арсеналу» выйти вперёд в матче с «Лидсом»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Идёт 24-я минута, счёт 1:0 в пользу «канониров».

На 13-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг на скорости ворвался в штрафную «павлинов», раскачал защитника и низом пробил в ближний угол ворот — голкипер гостей Иллан Меслье не дотянулся до мяча.

Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга

Это шестой гол 31-летнего габонца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.

Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился вничью — 0:0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021