«Арена Химки»: поле стадиона будет готово к кубковому матчу с «Крыльями Советов»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов заверил, что поле стадиона будет готово к кубковому матчу с «Крыльями Советов».

«Мы не уходим зимовать со старым газоном, поэтому после заключительного матча с «Локомотивом» в 2020 году провели процедуру реновации. Она включает демонтаж верхнего слоя (до 20 мм), затем, после искусственной стабилизации, газон поднимается, пескуется и засевается новыми семенами — таким образом выращивается совершенно новый газон. Подобная процедура у нас происходит уже семь лет, поэтому это не ново для нас.



Газон молодой, растёт, уже произведено две стрижки. Сейчас он находится под укрывным материалом от защиты от низких температур. Работает подпочвенный подогрев, а лампы подсветки, так называемое искусственное солнце, работают сверху. Зимы, конечно, бывают разные, но, несмотря на все сложности, готовимся и выращиваем.



Могу заверить: к кубковому матчу «Химки» — «Крылья Советов» поле стадиона «Арена Химки» будет готово. Но стоит учесть нюансы, которые могут произойти далее. Мы знаем, что по регламенту можно играть при минус 15°, но надо понимать, что для газона это будет сильный стресс. Даже при допустимой температуре на флажке — -13-14° — газону пережить эти морозы будет сложновато. Для газона вообще опасно всё, что ниже -5°, но об этом не принято думать. При этом через 4-5 дней после кубковой игры предстоит принимать игру «Химки» — «Уфа». К кубковой игре газон, конечно же, будет готов, поэтому если и рассматривать перенос, то только из-за погодных условий.



11 февраля к нам приехала совместная комиссия от РФС и РПЛ: поле было проверено на все необходимые параметры. Газон молодой, но он по всем параметрам готов. Единственное, как он будет развиться после кубковой игры, зависит непосредственно от температуры в день матча. 22 февраля — это, конечно, сверхранний матч для нас, но мы принимали игру Лиги Европы «Динамо» — «Андерлехт» и 26 февраля. Всякое бывало, нам не привыкать», — сказал Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Химки» сыграют с «Крыльями Советов» 22 февраля.