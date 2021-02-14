Сульшер: я не беспокоюсь по поводу Марсьяля. Плохая форма временна, а класс — постоянен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбионом» (1:1) оценил состояние нападающего манкунианцев Антони Марсьяля.



«Я не беспокоюсь по поводу физической формы Марсьяля. Знаю, что Антони упорно работает, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Он очень хорошо относится к работе. Плохая форма временна, а высокий класс футболиста постоянен. Класс у Марсьяля есть», – приводит слова норвежского специалиста Goal.com.



В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний француз провёл 19 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.



«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на семь очков. У «горожан» есть матч в запасе.

«Манчестер Юнайтед» планирует продать Марсьяля