Деян Ловрен искупался в снегу после бани. Видео
Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором он купается в снегу и бассейне на улице после выхода из бани.
«После русской бани — время снега! Минус 11!» — подписал видео хорватский футболист.
Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
Деян Ловрен тренирует удары через себя. Видео
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