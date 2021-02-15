«Эвертон» впервые в истории проиграл «Фулхэму» в родных стенах в матчах чемпионата Англии

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Фулхэм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
По сведениям Opta Sport, «ириски» впервые в истории проиграли «дачникам» на домашнем стадионе «Гудисон Парк», завершив самую длинную (длившуюся с 1961 года) победную серию в родных стенах над определённой команды в истории высшего дивизиона английского футбола (до 1992 года турнир носил название — Первый дивизион Футбольной лиги, а с сезона 1992/1993 — АПЛ).
Дублем в составе гостей отметился нападающий Джош Майя.
Видео победного гола «Фулхэма» в матче с «Эвертоном»
Подопечные Карло Анчелотти в 22 матчах набрали 37 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм», сыграв 24 матча (17) — на 18-м месте, отставая от спасительного 17-го места на восемь очков.
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