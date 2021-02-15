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«Интер» обыграл «Лацио» и возглавил Серию А, Лукаку оформил дубль

«Интер» обыграл «Лацио» и возглавил Серию А, Лукаку оформил дубль
Футбол / Италия 0

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1.

На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. В конце первого тайма Лукаку оформил дубль. Во втором тайме полузащитник «Лацио» Гонсало Эскаланте отыграл один мяч, ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Лаутаро Мартинес забил третий гол «Интера», голевую передачу отдал Лукаку.

«Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (40) находится на седьмом месте. На одно очко от «Интера» отстаёт «Милан» (49), который в 22-м туре проиграл «Специи» (0:2).

Италия - Серия А. 22-й тур
14 февраля 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим
1:0 Лукаку – 22' (пен)   2:0 Лукаку – 45'   2:1 Эскаланте – 61'   3:1 Мартинес – 64'
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