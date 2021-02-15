«Интер» обыграл «Лацио» и возглавил Серию А, Лукаку оформил дубль
В матче 22-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1.
На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. В конце первого тайма Лукаку оформил дубль. Во втором тайме полузащитник «Лацио» Гонсало Эскаланте отыграл один мяч, ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Лаутаро Мартинес забил третий гол «Интера», голевую передачу отдал Лукаку.
«Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (40) находится на седьмом месте. На одно очко от «Интера» отстаёт «Милан» (49), который в 22-м туре проиграл «Специи» (0:2).
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