Венгер: у «Ливерпуля» нет шансов догнать «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал своё мнение по поводу чемпионской гонки в АПЛ.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» продолжает бороться за титул АПЛ. «Манчестер Cити» впереди, имеет игру в запасе, и я сомневаюсь, что за 14 матчей до конца можно отыграть отставание в 13 очков, особенно когда они набрали такой ход. Если бы разрыв был 8-9 очков, можно было бы ещё о чем-то говорить, но 13 и игра в запасе – без шансов.

Одна из причин, почему у «Ливерпуля» проблемы, – потеря ван Дейка. Им пришлось переставить Хендерсона в защиту, а одним из главных достоинств «Ливерпуля» был высокий отбор мяча. Они отбирали его и сразу отдавали форвардам, теперь такой возможности нет», – сказал Венгер в эфире beIN Sports.

«Манчестер Сити» находится на первом месте чемпионата Англии, у «горожан» 53 очка после 23 матчей. Ближайший преследователь – «Манчестер Юнайтед» – после 24 встреч имеет 46 очков. «Ливерпуль», сыгравший 24 матча, с 40 очками располагается на четвёртом месте.