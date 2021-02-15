Сульшер заявил, что «Манчестер Юнайтед» не согласится на 2-е место в гонке за титул АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что команда не согласится на второе место в гонке за титул английской Премьер-лиги.

«Никто не отдаст титул так рано. Этот сезон настолько непредсказуем, жизнь настолько непредсказуема, что всё может случиться, и, конечно, мы не собираемся соглашаться на второе место.

Это комплимент ребятам за то, что мы заняли то место, на котором находимся сейчас. Мы команда, наиболее близкая к «Манчестер Сити», и мы должны бросить им вызов. Мы не позволим им легко оторваться, но нам нужно побеждать в матчах, чтобы оставаться в гонке", — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» по итогам 24 туров АПЛ набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» имеет 53 очка по итогам 23 встреч.