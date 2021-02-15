«Мечта стала реальностью». Бохинен — о переходе в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен, который присоединился к «армейскому» клубу из «Стабека», выразил эмоции после перехода. Норвежский хавбек подписал контракт до окончания сезона-2024/2025.

«Наконец-то всё официально! Мечта стала реальностью. Вперёд, ЦСКА», — написал Бохинен на своей странице в "Инстаграме".

Эмиль — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.



ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).