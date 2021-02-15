УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

УЕФА показал новый мяч для Лиги чемпионов УЕФА, который будет использоваться начиная со стадии 1/8 финала турнира. Мяч был сделан фирмой аdidas.

«Новый мяч для Лиги чемпионов создан в честь 20-летия культового дизайна «звёздный мяч». Он дебютирует в 1/8 финала во вторник вечером», — написано в сообщении пресс-службы УЕФА.

Фото можно посмотреть в "твиттере" УЕФА.

Завтра, 16 февраля, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. Всего на этой стадии пройдут следующие встречи: «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», «Барселона» — «Пари Сен-Жермен», «Севилья» — «Боруссия» Д, «Порту» — «Ювентус», «Атлетико» — «Челси», «Лацио» — «Бавария», «Аталанта» — «Реал», «Боруссия» М — «Манчестер Сити».