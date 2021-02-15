Верратти сможет сыграть с «Барселоной», Неймар и Ди Мария — вне заявки «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти восстановился после травмы бедра и готов встретиться с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
В заявку, как и предполагалось, не попали нападающий Неймар и полузащитник Анхель Ди Мария. У бразильца была диагностирована травма приводящей мышцы бедра, у аргентинца — повреждение двуглавой мышцы бедра.
Фото можно посмотреть в "твиттере" парижской команды.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария». Мюнхенцы в финале турнира смогли обыграть «ПСЖ».
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