Верратти сможет сыграть с «Барселоной», Неймар и Ди Мария — вне заявки «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти восстановился после травмы бедра и готов встретиться с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В заявку, как и предполагалось, не попали нападающий Неймар и полузащитник Анхель Ди Мария. У бразильца была диагностирована травма приводящей мышцы бедра, у аргентинца — повреждение двуглавой мышцы бедра.

Фото можно посмотреть в "твиттере" парижской команды.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария». Мюнхенцы в финале турнира смогли обыграть «ПСЖ».