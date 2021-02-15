«Локомотив» не станет продлевать контракт с Антонио Эдером. Игрок уйдёт летом

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер летом покинет команду.



Как сообщает Sport24, «железнодорожники» решили не продлевать истекающий летом контракт с 33-летним футболистом и отпустят его по окончании сезона. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Эдер защищает цвета «Локомотива» с 2017 года, а до этого выступал за «Лилль», «Суонси Сити», «Брагу», «Академику» и другие команды на родине. В составе сборной Португалии, в которую он вызывался с 2012 по 2018 год, игрок стал чемпионом Европы. С «Локомотивом» же Антонио завоевал все внутренние трофеи. Он стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны.



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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