Отец новичка ЦСКА Бохинена: попросил сына быть аккуратнее с российскими женщинами

Бывший футболист сборной Норвегии Ларс Бохинен, отец новичка ЦСКА полузащитника Эмиля Бохинена, прокомментировал переход сына в московский клуб.
«ЦСКА — профессиональный клуб. Я позвонил знакомым агентам, которые организовывали трансферы игроков в ЦСКА, побеседовал с людьми, игравшими в России, в том числе с одним из друзей, выступавшим за «Рубин». Я собрал много информации о вашей стране плюс видел некоторые матчи российских команд в Испании на сборах, когда там был. Я знаю, что у вас высокий уровень. Понимаю и про Москву — город красивый, но одновременно огромный. Для Эмиля это будет абсолютно новый опыт. Но он уже завёл друзей в ЦСКА, нашёл общий язык с исландскими ребятами. У меня нет сомнений, что они о нём позаботятся. Так что совсем не волнуюсь.
Какой совет дал сыну перед отъездом? Сказал, что нужно быть сильным в психологическом плане, нужно осваивать новую культуру и учиться жить в Москве, как справляться с давлением в большом клубе. Ну и, конечно, я попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами. В шутку, конечно. Но ему в любом случае придётся учиться всему самому. Подруги у него нет. Но это и к лучшему — он сможет посвятить всё своё время выступлениям за ЦСКА и сконцентрироваться на футболе», — цитирует Бохинена «Рейтинг букмекеров».
- 15 февраля 2021
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