Главный тренер «Тамбова» ответил на вопрос, выйдет ли команда на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, выйдет ли команда на матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».



«Готовимся к „Локомотиву“ и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю. У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ. Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше 10 на просмотре», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Локомотив» — «Тамбов» запланирован на 21 февраля.



«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей.