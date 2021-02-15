Главный тренер «Тамбова» ответил на вопрос, выйдет ли команда на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, выйдет ли команда на матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом».
«Готовимся к „Локомотиву“ и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю. У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ. Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше 10 на просмотре», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Локомотив» — «Тамбов» запланирован на 21 февраля.
«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей.
- 15 февраля 2021
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