«Трусливый вор, оставь Месси в покое!» Фанаты «Барселоны» — президенту «ПСЖ»

Во вторник, 16 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» встретится с каталонской «Барселоной». Встреча состоится в Испании, куда уже прибыл президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Катарского функционера на выезде из аэропорта встретили враждебно настроенные испанские болельщики. Фрагмент видеозаписи этой ситуации разместило в «Твиттере» издание Esports COPE.
«Трусливый вор, оставь Месси в покое!» — крикнул один из фанатов вслед президенту «ПСЖ».
Напомним, ответный матч «ПСЖ» и «Барселоны» запланирован на 10 марта. СМИ активно приписывают парижанам интерес к Лионелю Месси, который может покинуть стан сине-гранатовых вследствие скандального разглашения деталей его контракта с каталонцами. На аргентинского форварда претендует также «Манчестер Сити».
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