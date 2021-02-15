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Неймар связывался с Месси, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Неймар связывался с Месси, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар связывался в форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, во время разговора бразильский футболист рассказывал Месси о прелестях жизни во французской столице, о плюсах клуба и команды. Отмечается, что Неймар рассчитывает убедить аргентинца присоединиться к «ПСЖ».

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.

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