Неймар связывался с Месси, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар связывался в форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, во время разговора бразильский футболист рассказывал Месси о прелестях жизни во французской столице, о плюсах клуба и команды. Отмечается, что Неймар рассчитывает убедить аргентинца присоединиться к «ПСЖ».
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.
- 15 февраля 2021
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