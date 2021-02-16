Новичок «Рубина» Мицуки Саито прооперирован. Он пропустит около четырёх месяцев
Новичок «Рубина» полузащитник Мицуки Саито успешно перенёс операцию, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Хирургическое вмешательство прошло в Финляндии. Ожидается, что восстановление 22-летнего японского футболиста займёт около четырёх месяцев.
«Желаем Мицуки скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении казанцев.
Напомним, Саито получил травму во время тренировки на зимнем сборе «Рубина» в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.
«Рубин» объявил о переходе Мицуки в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали футболиста на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав на него.
«Рубин» превращается в самую интересную команду РПЛ. Трансфер Саито – новое подтверждение
Молодой, неокрепший, маленький, но техничный и умный японец – рискованно, зато как любопытно!
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