Новичок «Рубина» Мицуки Саито прооперирован. Он пропустит около четырёх месяцев

Новичок «Рубина» полузащитник Мицуки Саито успешно перенёс операцию, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Хирургическое вмешательство прошло в Финляндии. Ожидается, что восстановление 22-летнего японского футболиста займёт около четырёх месяцев.



«Желаем Мицуки скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении казанцев.



Напомним, Саито получил травму во время тренировки на зимнем сборе «Рубина» в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.



«Рубин» объявил о переходе Мицуки в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали футболиста на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав на него.

«Рубин» превращается в самую интересную команду РПЛ. Трансфер Саито – новое подтверждение Молодой, неокрепший, маленький, но техничный и умный японец – рискованно, зато как любопытно!