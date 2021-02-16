«Боруссия» М подготовила список кандидатов на замену тренеру Марко Розе

Главными претендентами на пост главного тренера мёнхенгладбахской «Боруссии» являются бывший наставник ПСВ Марк ван Боммел и тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, на рассмотрении также находятся наставник «Вердера» Флориан Кохфельдт, главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш и Адольф Хюттер, работающий в «Айнтрахте».
Отмечается также, что назначение тен Хага маловероятно, несмотря на предыдущие заявления о том, что между клубом и тренером «Аякса» велись переговоры. Ван Боммел не работал с тех пор, как был уволен из ПСВ в 2020 году, специалист хотел бы вернуться к работе.
Ранее стало известно, что в новом сезоне главный тренер «Боруссии» М Марко Розе будет работать в дортмундской «Боруссии». Розе провёл переговоры с руководством «шмелей», и стороны заключили соглашение.
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