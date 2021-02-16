Джеррард: Торрес разбил мне сердце

Легендарный полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился воспоминаниями о переходе нападающего Фернандо Торреса в «Челси» из мерсисайдского клуба.
«Я был опустошён, когда Торрес ушёл. В тот момент мы усердно работали, чтобы сократить отставание от конкурентов и продолжить борьбу. Было ощущение, что мы стремительно прогрессируем, но затем в ключевой момент для команды у нас забрали большого игрока. Чтобы справиться с этим, нужно было время.
Когда мы играли с Торресом, я очень много забивал. В то время я был на пике и чувствовал себя потрясающе. Понимаю, что у всех разная ситуация. У людей есть мечты и желания, и не все из них — это местные парни, которые любят клуб. Я понимаю и уважаю это, но мне всё равно больно, когда кто-то уходит. К сожалению, мы с Торресом не поиграли вместе достаточно долго. Он ушёл в «Челси» и разбил мне сердце», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на подкаст Робби Фаулера.
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