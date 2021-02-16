Матч «Краснодара» с загребским «Динамо» в Лиге Европы обслужат польские судьи

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».
Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Бартошом Франковским. Помогать ему будут ассистенты Марцин Бонек и Якуб Винклер. Отвечать за VAR будет Павел Гиль, его помощник — Томаш Квятковски. Резерный рефери — Кшиштоф Якубик.
Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
«Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Быки» заняли третье место в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном». В свою очередь «Динамо» финишировало первым в группе Лиги Европы с «Вольфсбергом», «Фейеноордом» и ЦСКА.
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