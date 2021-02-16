Обамеянга заподозрили в нарушении антиковидных правил. В «Арсенале» проведут с ним беседу
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг мог нарушить антикоронавирусные правила, сообщает Sky Sports.
На днях в «Инстаграме» появилось видео, где габонцу делают новую татуировку в Барселоне. При этом ни на футболисте, ни на мастере нет маски. Пока не установлено, когда этот ролик был снят. В клубе проведут с Обамеянгом беседу и обсудят ситуацию.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. «Арсенал», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от зоны еврокубков на 8 очков.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Лидс Юнайтед», в котором Обамеянг оформил хет-трик:
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