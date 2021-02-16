Румменигге: встретил Роналду без футболки. Всего несколько раз видел такое тело

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о форме нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Когда «Ювентус» купил Роналду, мне было интересно, как всё сложится. Сложилось очень хорошо. Несколько месяцев назад я был в Турине на встрече. Аньелли (Андреа, президент «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата») показал мне новую базу, и там в тот момент находился Роналду. Он был в раздевалке без футболки. Я всего несколько раз видел такое тело. Производит впечатление человека, натренированного на сто процентов, чтобы продолжать выступать на высоком уровне ещё несколько лет», — цитирует Румменигге Corriere della Sera.



Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний португальский форвард провёл 18 матчей в итальянской Серии А, забил 16 голов (4 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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