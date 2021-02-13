Вопрос о самом популярном футболисте в мире уже решён?

У Роналду полмиллиарда подписчиков в соцсетях! Как тебе такой рекорд, Месси?

Роналду ставит рекорды не только на футбольном поле, но и за его пределами. Криштиану стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях. Такая цифра образовалась путём суммирования поклонников футболиста с платформ «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм». Социальная сеть «Инстаграм» насчитывает около 1 миллиарда пользователей и примерно каждый четвёртый подписан на португальца. Примерно около 15% пользователей всех платформ следят за Роналду.

Если сравнивать число подписчиков с главным соперником Роналду в футболе — Лионелем Месси, то вырисовываются следующие цифры.



· «Инстаграм»: Роналду (261 млн подписчиков) — Месси (183 млн подписчиков).

· «Твиттер»: Роналду (91 млн подписчиков) — отсутствует.

· «Фейсбук»: Роналду (148 млн подписчиков, 124 млн лайков) — Месси (101 млн подписчиков, 90 млн лайков).



Получается, что аргентинец отстаёт от своего конкурента на 284 миллиона подписчиков и вряд ли бы Месси смог их компенсировать аккаунтом в «Твиттере», которого у него нет. У Роналду же самый популярный аккаунт в «Инстаграм» среди пользователей. Ещё фотография португальца с Марадоной стала самой популярной в 2020 году в социальной сети. На конец года она набрала 19,7 млн лайков.

Роналду — 36 лет! Какие ещё рекорды ему надо побить, прежде чем завершить карьеру Криштиану рано заканчивать. Ему надо играть как минимум до сезона-2024/25.

Одинаковые посты с Фигу

В прошлом году Роналду и Луиш Фигу опубликовали одинаковые посты в память о Коби Брайанте. Первым принёс соболезнования в «Твиттере» нападающий «Ювентуса», прикрепив чёрно-белую фотографию баскетболиста. «Очень печально слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. RIP Legend», — написал Роналду.

Спустя три часа аналогичный текст появился в аккаунте Фигу. Пост отличался только фотографией.

Многие подумали, что у футболистов SMM-специалист, но это не так. Скорее всего, Фигу просто не смог подобрать слов к такой трагедии и попросту скопировал текст Криштиану.