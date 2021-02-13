У Роналду полмиллиарда подписчиков в соцсетях! Как тебе такой рекорд, Месси?

Роналду ставит рекорды не только на футбольном поле, но и за его пределами. Криштиану стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях. Такая цифра образовалась путём суммирования поклонников футболиста с платформ «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм». Социальная сеть «Инстаграм» насчитывает около 1 миллиарда пользователей и примерно каждый четвёртый подписан на португальца. Примерно около 15% пользователей всех платформ следят за Роналду.
Если сравнивать число подписчиков с главным соперником Роналду в футболе — Лионелем Месси, то вырисовываются следующие цифры.
· «Инстаграм»: Роналду (261 млн подписчиков) — Месси (183 млн подписчиков).
· «Твиттер»: Роналду (91 млн подписчиков) — отсутствует.
· «Фейсбук»: Роналду (148 млн подписчиков, 124 млн лайков) — Месси (101 млн подписчиков, 90 млн лайков).
Получается, что аргентинец отстаёт от своего конкурента на 284 миллиона подписчиков и вряд ли бы Месси смог их компенсировать аккаунтом в «Твиттере», которого у него нет. У Роналду же самый популярный аккаунт в «Инстаграм» среди пользователей. Ещё фотография португальца с Марадоной стала самой популярной в 2020 году в социальной сети. На конец года она набрала 19,7 млн лайков.
Одинаковые посты с Фигу
В прошлом году Роналду и Луиш Фигу опубликовали одинаковые посты в память о Коби Брайанте. Первым принёс соболезнования в «Твиттере» нападающий «Ювентуса», прикрепив чёрно-белую фотографию баскетболиста. «Очень печально слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. RIP Legend», — написал Роналду.
Спустя три часа аналогичный текст появился в аккаунте Фигу. Пост отличался только фотографией.
Многие подумали, что у футболистов SMM-специалист, но это не так. Скорее всего, Фигу просто не смог подобрать слов к такой трагедии и попросту скопировал текст Криштиану.
- 13 февраля 2021
-
10:59
-
10:46
-
10:25
-
10:17
-
10:13
-
09:56
-
09:54
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
08:05
-
07:53
-
06:03
-
04:56
-
04:24
-
04:04
-
03:47
-
03:27
-
03:04
-
02:34
-
02:14
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:10
- 12 февраля 2021
-
23:51
-
23:48
-
23:28
-
23:10
-
23:09
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:09