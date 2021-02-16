Лено: один из пользователей написал: «Сделай это, как Энке». Тогда перестал читать соцсети

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено рассказал, когда перестал обращать внимание на сообщения в социальных сетях.



«Конечно, я имел опыт взаимодействия с соцсетями и в Англии, и в Германии. Я держал это в голове, и это было безумием. Однажды у меня был очень неудачный матч, и один из пользователей в соцсетях написал мне: „Сделай это, как Энке“. Тогда я понял, что в соцсетях обитает множество глупых людей. Вот почему я не читаю сообщения, даже когда всё хорошо. Мне это не нужно. Это не делает меня лучше и зря тратит моё время. Так много ненастоящих людей, прячущихся за фальшивыми аккаунтами. В чём смысл их сообщений, если они проявляют расизм, оскорбляют наши семьи и нас. Это влияет на вашу жизнь, но в этом нет смысла», — приводит слова Лено Sky Sports.

Немецкий вратарь Роберт Энке погиб 10 ноября 2009 года. Его сбил экспресс Гамбург — Бремен. Известно, что долгое время голкипер наблюдался у психиатра из-за депрессии и страха потерять работу и семью.