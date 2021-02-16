Эмиль Бохинен: Российская Премьер-Лига — одна из лучших в мире

Новичок ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен поделился мнением о чемпионате России.



«В России очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе. Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов.



В ЦСКА очень профессиональный подход к делу, об этом знают далеко за пределами России. Мне сразу же рассказали, кто первым в России выиграл европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005 году. Москва — замечательный город. Чем больше я слышал отзывов и изучал бэкграунд, тем больше укреплялся в мысли, что всё делаю верно», — приводит слова Бохинена пресс-служба ЦСКА.

Созин: Рондон и Бохинен не усиление для ЦСКА. Для победы в РПЛ они не годятся