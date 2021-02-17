Хамес хочет покинуть «Эвертон» и вернуться в испанский клуб
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес хочет покинуть стан «ирисок» и вернуться в Мадрид. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, колумбийский футболист недоволен погодными условиями в Англии и хочет перейти в мадридский «Атлетико».
В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провёл 16 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом текущего сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
Ранее Хамес играл за немецкую «Баварию», испанский «Реал», французский «Монако», португальский «Порту», аргентинский «Банфилд» и колумбийский «Энвигадо».
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