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Страндберг: Ари любил пошутить и порой превращался в сумасшедшего

Страндберг: Ари любил пошутить и порой превращался в сумасшедшего
Футбол / РПЛ 0
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Бывший защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне выступающий за «Урал», рассказал о переходе в стан «быков» в 2015 году.

«У меня были предложения из Бундеслиги, но тут мне рассказали о клубе и его амбициях, на встрече с генеральным директором [Владимиром] Хашигом я услышал: «Все клубы были когда-то молодыми, но кто-то же должен писать им историю». Почувствовал, что в «Краснодаре» есть нечто особенное, клуб был близок к Лиге чемпионов.

Там у нас была крепкая команда без суперзвёзд: все разного происхождения и разных культур, но мы были вместе, и нам это нравилось. Классно играл Смолов. Ари любил пошутить и порой превращался в сумасшедшего, от него не отставал Лаборде. С Маурисио Перейрой придумывали другу другу челленджи — обменивались передачами, которые сложно принять. Сдружился с Гранквистом и Сигурдссоном, смотрели с ними кино, много общались и как бы вместе ничего не делали. Мы, скандинавы, умеем расслабляться, поэтому стресс нам незнаком», — сказал Страндберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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