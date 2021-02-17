Страндберг: Ари любил пошутить и порой превращался в сумасшедшего

Бывший защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне выступающий за «Урал», рассказал о переходе в стан «быков» в 2015 году.



«У меня были предложения из Бундеслиги, но тут мне рассказали о клубе и его амбициях, на встрече с генеральным директором [Владимиром] Хашигом я услышал: «Все клубы были когда-то молодыми, но кто-то же должен писать им историю». Почувствовал, что в «Краснодаре» есть нечто особенное, клуб был близок к Лиге чемпионов.



Там у нас была крепкая команда без суперзвёзд: все разного происхождения и разных культур, но мы были вместе, и нам это нравилось. Классно играл Смолов. Ари любил пошутить и порой превращался в сумасшедшего, от него не отставал Лаборде. С Маурисио Перейрой придумывали другу другу челленджи — обменивались передачами, которые сложно принять. Сдружился с Гранквистом и Сигурдссоном, смотрели с ними кино, много общались и как бы вместе ничего не делали. Мы, скандинавы, умеем расслабляться, поэтому стресс нам незнаком», — сказал Страндберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

У норвежца из «Урала» умер брат. Сильный монолог об игре в глубокой депрессии У Стефана Страндберга очень необычная мечта.