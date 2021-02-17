Рамос — самый результативный защитник XXI века. Иванович — в топ-10

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Серхио Рамос признан самым результативным защитником XXI века. Такой рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Центральный защитник мадридского «Реала» забил 126 голов на клубном и международном уровне. На втором месте списка находится японец Маркус Тулио Танака, который завершил карьеру в 2019 году, забив 104 гола на высшем уровне (не считая голов во втором японском дивизионе). Только Рамос и Танака достигли отметки в 100 голов в XXI веке.

В топ-5 результативных защитников также попали алжирец Абдеррахман Хачуд (88), костариканец Кейлор Сото (86) и эстонец Маркус Юргенсон (85).

На девятой строчке рейтинга находится бывший сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович (73), ныне выступающий за «Вест Бромвич Альбион». На 23-м месте — экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (63), ныне тренирующий «Торпедо».