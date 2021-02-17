Страндберг: много думал о разрыве контракта с «Краснодаром», когда у брата нашли рак

Бывший защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне выступающий за «Урал», рассказал о переживаниях на фоне тяжёлой болезни брата.



«Я регулярно играл, как вдруг после матча с «Анжи» в октябре 2015 года мне позвонил брат Даниэль: «Случилось худшее из того, что могло случиться. У нашего брата Кенни обнаружили рак крови». Той же ночью я полетел в Норвегию, оставался там какое-то время, пропустил матч с «Крыльями» — не мог находиться на другом конце света, когда Кенни в больнице и борется за жизнь.



Я много думал о разрыве контракта с «Краснодаром», чтобы вернуться в Норвегию, но Кенни не позволил: он любил футбол так же, как и я, и сказал: «Ты должен остаться». Мы часто обсуждали мои матчи, Кенни всегда был честен: если я проводил плохой матч, он прямо и в лицо говорил мне об этом.



Была ли у меня депрессия? Если это значит, что я грустил и скучал по брату, то да, у меня была депрессия. В то время меня также преследовали травмы, я перенёс много операций на ахилле и не мог играть за «Краснодар». Этот жизненный период научил меня, что никогда нельзя осуждать людей. Маленькая проблема для тебя может обернуться большой бедой для другого. Каждый из окружающих тебя людей может страдать, но не показывать этого», — сказал Страндберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

У норвежца из «Урала» умер брат. Сильный монолог об игре в глубокой депрессии У Стефана Страндберга очень необычная мечта.