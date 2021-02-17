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Футболист «Урала» Страндберг: сейчас мне не нравится Екатеринбург. Очень холодно

Футболист «Урала» Страндберг: сейчас мне не нравится Екатеринбург. Очень холодно
Футбол / РПЛ 0
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Норвежский защитник «Урала» Стефан Страндберг рассказал о жизни в Екатеринбурге.

«Нравится ли мне Екатеринбург? Прямо сейчас — нет, потому что очень холодно. Раньше я думал, что Норвегия холодная страна, но… больше так не думаю. В первый день наших сборов в ОАЭ температура в Екатеринбурге опустилась до «-31». А так Екатеринбург приличный город. Не Майами, конечно, но чистый и приятный для жизни. Я здесь один, иногда из Норвегии прилетает девушка, живу в одном комплексе с Эль-Кабиром, который играл в Швеции и знает язык. После матчей можем с ним пропустить по бокалу вина.

По Екатеринбургу езжу на такси, но знаю город совсем плохо и хочу, чтобы кто-нибудь мне его показал. Если вы из Екатеринбурга и разговариваете на английском, проведите, пожалуйста, мне экскурсию. Но главное, что здесь мне нравится играть в футбол и развиваться на тренировках. У меня было много травм, и я ещё не вернулся на свой топ-уровень», — сказал Страндберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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