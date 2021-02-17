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Френки де Йонг: будет тяжело, но «Барселона» попытается совершить камбэк против «ПСЖ»

Френки де Йонг: будет тяжело, но «Барселона» попытается совершить камбэк против «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал разгромное поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:4).

Сине-гранатовые принимали парижан на своём поле и забили первыми благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси с пенальти, заработанного де Йонгом. Французская команда ответила хет-триком форварда Килиана Мбаппе и голом его партнёра по атаке Мойзе Кина.

«В начале матча мы играла довольно хорошо, но во втором тайме «ПСЖ» был великолепен. Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании и теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся», — приводит слова де Йонга пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск.

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