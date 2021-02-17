Экс-директор академии «Локомотива»: «Спартак» хотел купить Гильерме за € 500 тыс.

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе вратаря «железнодорожников» Маринато Гильерме в «Спартак» летом 2019 года.
«У Гильерме было предложение от «Спартака», я его видел. Но первое предложение на бумаге — не официальный контракт. «Спартак» хотел купить его за € 500 тыс. Я говорил: «Давайте продадим и пригласим Крицюка». К сожалению, руководитель принял другое решение. В том числе это и мой просчёт, поскольку я оказался не в состоянии убедить его», — приводит слова Кузьмичёва «Рейтинг букмекеров».
Гильерме защищает цвета «Локомотива» с 2007 года. В составе московской команды он чемпион России, обладатель трёх Кубков и одного Суперкубка страны. С 2016 года уроженец Бразилии вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиги и пропустил 22 гола.
- 17 февраля 2021
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