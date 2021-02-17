Леонид Слуцкий ответил на вопрос, возможно ли его сотрудничество со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о потенциальном сотрудничестве с московским «Спартаком» в будущем.
Напомним, специалист на протяжении семи лет возглавлял ЦСКА, принципиального соперника красно-белых. В период с 2009 по 2016 год «армейцы» во главе с ним три раза стали чемпионами России, завоевали два Кубка и два Суперкубка страны.
«Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг — это Саша Самедов», — приводит слова Слуцкого Sport24.
- 17 февраля 2021
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