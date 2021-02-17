Футболисты «Рубина» устроили живое домино. Видео
«Рубин» в своём официальном «твиттере» опубликовал забавный ролик с участием футболистов команды.
На видео игроки стоят в коридоре с матрасами. После толчка они начинают падать один за другим, создавая эффект домино.
Живое домино от игроков «Рубина»:
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Леонида Слуцкого отделяют 5 очков, от зоны стыковых матчей — 14 очков.
В первом матче после зимнего перерыва «Рубину» предстоит сыграть со «Спартаком», который располагается на третьей строчке в таблице чемпионата. Встреча состоится 28 февраля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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