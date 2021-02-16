Скандальный блогер пошутил над Слуцким. Тренер сильно ответил!

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в очередной раз отметился в соцсетях. 49-летний российский специалист остроумно ответил в «сториз» в «инстаграме» скандальному блогеру Эрику Давидычу, который на своём YouTube-канале рассказывает об автомобилях.

Блогер не узнал Слуцкого на билборде. Или сделал вид?

Сегодня днём Давидыч выложил видео в «сториз» своего «инстаграма», как он едет за рулём автомобиля. Блогер обратил внимание на билборд вдоль дороги, на котором был изображён Леонид Слуцкий. То ли не узнав главного тренера «Рубина», то ли сделав вид, что не узнал, Давидыч отметил, что Слуцкий похож на человека, который сидит на домашнем аресте, избежав нахождения в СИЗО по статье 159 УК РФ (Мошенничество. – Прим. «Чемпионата»).



Ответ не заставил себя долго ждать. Уже через несколько часов главный тренер «Рубина» ответил Давидычу в «инстаграме». Слуцкий повторно выложил в «сториз» ранее записанное видео блогера, а потом опубликовал его фотографию с надписью: «Вот как на самом деле выглядит лицо человека, который освободился по 159 УК РФ. Правда, хрен знает, кто это…».

Всё дело в том, что в феврале 2016 года Эрик Давидыч был арестован по подозрению в мошенничестве. Согласно следствию, в 2008 году он инсценировал угон четырёх автомобилей, получив около 8 млн рублей от страховых фирм. Пока шли разбирательства, его срок ареста несколько раз продлевали. И только спустя два с половиной года, в октябре 2018-го, Дорогомиловский суд Москвы признал Давидыча виновным в мошенничестве, а также в отмывании денег. Он был осуждён на 4 года и 8 месяцев, но в результате поданной апелляции, уже в декабре того же года был отпущен на свободу. Сам Давидыч пока не ответил на фотографию, которую Слуцкий выложил у себя в «сториз».