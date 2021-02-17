«ПСЖ» потребует за Мбаппе не менее € 200 млн

«Пари Сен-Жермен» потребует минимум € 200 млн за нападающего Килиана Мбаппе, если французскому клубу придётся продать футболиста, сообщает Get French Football News.

Это произойдёт, если Мбаппе решит, что он не желает продлевать свой действующий контракт, который рассчитан до лета 2022 года. Француз склоняется к тому, чтобы перейти в новую команду, однако его могут купить лишь четыре клуба: «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Стало известно, что руководство «Королевского клуба» считает, что парижане попросят за 22-летнего французского футболиста € 150 млн. «Сливочные» в нынешних условиях не готовы расставаться с такой суммой. Ранее сообщалось, что «Реал» разработал стратегию для приобретения Мбаппе, которая предусматривает продажу сразу нескольких игроков.



Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а до этого выступал за «Монако». Парижане купили форварда за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 9 голевых передач.