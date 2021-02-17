«А тебе какая разница?» Гризманн нагрубил журналисту после проигрыша «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после проигрыша «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:4) отказался общаться с журналистами в аэропорту, сообщает Marca.
Журналисты застали Гризманна в аэропорту Барселоны через два часа после матча с «ПСЖ». Французский форвард готовился сесть на самолёт и отправиться в Лион, чтобы навестить свою семью, так как Рональд Куман дал команде два выходных. Один из репортёров спросил Гризманна, почему он уезжает из города после поражения.
«А тебе какая разница?» — ответил футболист и отказался разговаривать с журналистами.
Отметим, что Гризманн нарушил комендантский час, согласно которому нельзя после 22:00 по местному времени передвигаться по Барселоне без уважительной причины.
Напомним, во время матча «Барселоны» с «ПСЖ» Гризманн поругался с Пике.
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