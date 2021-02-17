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«Байер» объявил о продлении контракта с Юлианом Баумгартлингером

«Байер» объявил о продлении контракта с Юлианом Баумгартлингером
Футбол / Германия 0

«Байер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Австрии Юлианом Баумгартлингером. Новое соглашение футболиста с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Баумгартлингер по-прежнему восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

«Тот факт, что клуб не только поддерживает меня, несмотря на мою травму, но и продолжает рассчитывать на меня, говорит сам за себя», — отметил Баумгартлингер.

Баумгартлингер в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата Германии и забил 2 гола. Леверкузенский «Байер» в 21 матче набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (49).

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