«Байер» объявил о продлении контракта с Юлианом Баумгартлингером

«Байер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Австрии Юлианом Баумгартлингером. Новое соглашение футболиста с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2022 года.



Напомним, Баумгартлингер по-прежнему восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.



«Тот факт, что клуб не только поддерживает меня, несмотря на мою травму, но и продолжает рассчитывать на меня, говорит сам за себя», — отметил Баумгартлингер.



Баумгартлингер в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата Германии и забил 2 гола. Леверкузенский «Байер» в 21 матче набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (49).