«ПСЖ» готов заплатить «Атлетико» € 70 млн за трансфер Маркоса Льоренте

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». В контракте Льоренте прописаны отступные в размере € 120 млн, однако «парижане» рассчитывают выкупить трансфер полузащитника за € 70 млн.



Льоренте выступает за мадридский «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 21 матче испанской Примеры забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. С 2020 года Льоренте вызывается в национальную команду Испании.



«Атлетико» в 21 матче набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. В тройку лидеров соревнований входят «Реал» (49) и «Барселона» (46).