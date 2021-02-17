FA планирует ввести пожизненный запрет на выступления под её эгидой за атаку на судей

Игрокам грозит пожизненный запрет, если они нападут на официальных лиц матчей, со следующего сезона в соответствии с новыми предложениями Английской футбольной ассоциации (FA).



Как сообщает Sky Sports, руководство английского футбола ведет переговоры об отмене максимального наказания в размере 10 лет и планирует ввести пожизненное отстранение от выступлений под её эгидой за атаку на судей.



В прошлом сезоне было зарегистрировано 77 случаев нападения на должностных лиц матча, 15 из которых были признаны недоказанными. Власти настаивают на более сильном наказании, чтобы уменьшить угрозу физического насилия, направленного на арбитров.



В том числе благодаря этим изменениям FA планирует привлечь к работе футбольными судьями большее число человек.

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