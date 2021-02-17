Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

FA планирует ввести пожизненный запрет на выступления под её эгидой за атаку на судей

FA планирует ввести пожизненный запрет на выступления под её эгидой за атаку на судей
Футбол / Англия 0

Игрокам грозит пожизненный запрет, если они нападут на официальных лиц матчей, со следующего сезона в соответствии с новыми предложениями Английской футбольной ассоциации (FA).

Как сообщает Sky Sports, руководство английского футбола ведет переговоры об отмене максимального наказания в размере 10 лет и планирует ввести пожизненное отстранение от выступлений под её эгидой за атаку на судей.

В прошлом сезоне было зарегистрировано 77 случаев нападения на должностных лиц матча, 15 из которых были признаны недоказанными. Власти настаивают на более сильном наказании, чтобы уменьшить угрозу физического насилия, направленного на арбитров.

В том числе благодаря этим изменениям FA планирует привлечь к работе футбольными судьями большее число человек.

Арбитр АПЛ попросил не назначать его на матчи после оскорблений и угроз в соцсетях
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021