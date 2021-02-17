«Эвертон» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне, Зинченко, Хамес, Агуэро — в запасе

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Холгейт, Динь, Дэвис, Дукуре, Сигурдссон, Ришарлисон, Айуоби.



Запасные: Ольсен, Нкунку, Коулман, Делф, Андре Гомеш, Бернард, Оньянго, Родригес, Кинг.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Уолкер, Родриго, Стерлинг, Фоден, Б. Силва, Жезус, Марез.



Запасные: Стеффен, Стоунс, Эрик Гарсия, Б. Менди, Де Брёйне, Зинченко, Агуэро, Фернандиньо, Ферран Торрес.



Встреча должна была состояться 28 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса у игроков «Сити» лига приняла решение перенести матч на более поздний срок.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 23 матчах набрали 53 очка и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.