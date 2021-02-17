«Эвертон» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне, Зинченко, Хамес, Агуэро — в запасе

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Холгейт, Динь, Дэвис, Дукуре, Сигурдссон, Ришарлисон, Айуоби.
Запасные: Ольсен, Нкунку, Коулман, Делф, Андре Гомеш, Бернард, Оньянго, Родригес, Кинг.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Уолкер, Родриго, Стерлинг, Фоден, Б. Силва, Жезус, Марез.
Запасные: Стеффен, Стоунс, Эрик Гарсия, Б. Менди, Де Брёйне, Зинченко, Агуэро, Фернандиньо, Ферран Торрес.
Встреча должна была состояться 28 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса у игроков «Сити» лига приняла решение перенести матч на более поздний срок.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 23 матчах набрали 53 очка и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
- 17 февраля 2021
-
23:20
-
23:18
-
23:03
-
22:53
-
22:52
-
22:36
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
21:56
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:34
-
21:28
-
21:13
-
21:12
-
20:59
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:19