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Экс-игрок «Милана» и сборной Италии перешёл в «Майами»

Экс-игрок «Милана» и сборной Италии перешёл в «Майами»
Футбол / Италия 0

Бывший защитник «Милана» и национальной команды Италии Лука Антонелли подписал контракт с «Майами», сообщается на официальном сайте американского клуба. Соглашение 34-летнего итальянского футболиста с «Майми» рассчитано до 30 ноября 2021 года.

«Мастерство Луки говорит само за себя. Он на многое способен. Рады видеть его в нашей команде. В „Майами“ много молодых футболистов, и наличие игрока с таким обширным опытом поможет им развиваться как на поле, так и за его пределами», — отметил главный тренер «Майами» Пол Далглиш.

Лука Антонелли выступал за «Милан», «Бари», «Монцу», «Дженоа» и «Эмполи». С 2010 по 2016 год защитник вызывался в национальную команду Италии. За сборную Италии провёл 13 матчей.

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