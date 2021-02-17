Симеоне: не в чем упрекнуть «Атлетико». Ничья — справедливый результат матча с «Леванте»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат перенесённого матча 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1).
«Мы столкнулись с сильным соперником, который хорош во всём. Мы наработали на ничью и получили её. Во втором тайме „Атлетико“ хорошо играл, у нас были моменты, но в итоге мы могли даже проиграть. Справедливый результат, обе команды провели хороший матч.
Мы стали больше пропускать, и нам нужно работать над этим моментом. Мне не в чем упрекнуть команду. „Атлетико“ действовал интенсивно и стремился забить. Конечно, нужно было побеждать, но результат получился честным», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
Мадридский «Атлетико» набрал 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (28) — на 11-м месте.
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