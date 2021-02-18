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«Мы с Это’О оскорбляли друг друга». Ахмедов рассказал о конфликтах со звёздами в «Анжи»

«Мы с Это’О оскорбляли друг друга». Ахмедов рассказал о конфликтах со звёздами в «Анжи»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов рассказал о напряжённых отношениях между футболистами махачкалинского клуба во времена его выступления в команде.

«Там на тренировках каждый боролся. Они могли пойти на вас очень опасно и нанести травму. После первой тренировки я понял, что здесь никто не будет тебя жалеть. Я должен был показать характер, чтобы не затеряться среди звёзд.

У меня был скандал с Роберто Карлосом и Самуэлем Это’О. Помню, как мы оскорбляли друг друга с Это’О. После этого скандала мы с ним подружились. Он мне сказал, что ему нравятся игроки с характером. Скандал случился из-за того, что во время матча я не дал ему пас и пошёл забивать сам», — цитирует Ахмедова upl.uz со ссылкой на YouTube-канал SPORTS UZ.

Ахмедов защищал цвета «Анжи» с 2011 по 2014 год, после чего два года выступал за «Краснодар». В настоящее время 33-летний футболист играет в Китае. С 2007 года вызывается в сборную Узбекистана.

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