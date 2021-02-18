Венгер: Мбаппе мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Я был у него дома
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог перейти в стан «канониров» бесплатно.
«Я был у него дома, когда он решал, продлевать ли контракт с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Думаю, у каждого клуба полно таких историй. В «Милане», «Манчестере», «Арсенале», «Челси» – всюду есть такие истории», — цитирует Венгера Sky Sports со ссылкой на beIN Sports.
Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а до этого выступал за «Монако». Парижане купили форварда за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 9 голевых передач. Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
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