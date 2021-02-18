Арсен Венгер выступил против предложенного нового формата Лиги чемпионов

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношении к предложенному новому формату Лиги чемпионов.



«Слушайте, скажу просто и честно: клубы всегда хотят больше денег. Для этого они хотят больше матчей, которые гарантированно состоятся. Болельщики хотят больше важных, значимых матчей. Современному футболу нужно найти компромисс между тем, что хотят клубы, то есть увеличением доходов, и тем, что хотят болельщики — простотой, ясностью и турнирами со смыслом. И ещё есть СМИ, которые начинают диктовать, что нужно делать. Так что в будущем нас ждёт серьёзная борьба. Лично мне новый формат Лиги чемпионов не нравится совсем», — цитирует Венгера Evening Standard со ссылкой на beIN Sports.



Планируется, что при новом формате Лиги чемпионов команды не будут распределять на группы, а турнир пройдёт по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками (по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36. Сообщалось, что с новым форматом согласны все ассоциации УЕФА.

Руководство АПЛ озабочено предлагаемыми изменениями формата Лиги чемпионов