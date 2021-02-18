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Доменико Тедеско: если Промес меня смотрит, пусть приезжает быстрее

Доменико Тедеско: если Промес меня смотрит, пусть приезжает быстрее
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к нападающему «Аякса» Квинси Промесу.

«Нормальная ситуация. Надо понимать, что препятствует прибытию игрока. На данный момент проблем у «Спартака» нет, наоборот, клуб сделал всё. Конечно, я бы хотел, чтобы Промес приехал пораньше, как случилось с Хендриксом, Педро. Но мастерство тренера состоит в том, чтобы суметь подключить в работу игрока, прибывающего за несколько дней до начала матчей. Так было и с Мозесом. Если Промес меня смотрит, передаю, чтобы приезжал быстрее. Быстрее, быстрее (на русском)», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Доменико Тедеско рассказал о ситуации с возможным переходом Промеса в «Спартак»
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