Доменико Тедеско рассказал о ситуации с возможным переходом Промеса в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан московского клуба.
«Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 18 февраля 2021
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