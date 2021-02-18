Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Доменико Тедеско рассказал о ситуации с возможным переходом Промеса в «Спартак»

Доменико Тедеско рассказал о ситуации с возможным переходом Промеса в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан московского клуба.

«Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Главный тренер «Аякса»: Промес хочет перейти в «Спартак»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021