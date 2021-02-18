Ребров: игроки «Спартака» клали два пальца в рот, чтобы согнать вес. Карпин был в шоке

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминаниями о внимании в команде к проблеме лишнего веса во времена работы главным тренером Валерия Карпина, ныне возглавляющего «Ростов».
«Особая тема была с лишним весом. Помню, к нам пришёл Биляш (Динияр Билялетдинов. — Прим. «Чемпионата»). Идёт на ужин и видит такую картину: сидят пацаны, салфетку бросили перед собой и ничего не едят. Динияр удивился: «А чего вы сидите просто так?» Ему отвечают: «Завтра тебе вес назначат — поймёшь». На следующем ужине Биляш тоже сидел с салфеточкой вместо тарелки.
Я почти не застал времена, когда был штраф 100 долларов за 100 граммов — при мне штрафовали, если вес был больше нормы на 1 кг. Люди чего только ни делали, чтобы этого не допустить. Кто-то лежал в горячей ванне весь вечер и варился как креветка, чтобы вода вышла. Кто-то с утра перед тренировкой по лестнице бегал в болоньке, кто-то вообще клал два пальца в рот, чтобы проблеваться. Что угодно делали, лишь бы воду лишнюю согнать. Ну окей, вес вы скинули, а дальше как целый день тренироваться? Ты с утра уже без сил. Когда Карпин узнал, был в шоке: «Вы что, совсем с ума сошли?» Начал объяснять: «Я это делаю не для того, чтобы вы хренью занимались, себя истязали», — цитирует Реброва Sports.ru.
- 18 февраля 2021
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