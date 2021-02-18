Сергей Семак: соскучились по атмосфере, которая всегда царит на стадионе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии команды в преддверии матча 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом», который пройдёт 20 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.



«Состояние у команды нормальное, но хотелось бы, конечно, лучше. К сожалению, большое количество игроков выбывало по тем или иным причинам, но таковы реалии этого года. В любом случае в хорошем настроении ждём возобновления официальных игр и готовимся к непростому и важному для нас матчу.



По травмированным игрокам нет никаких новостей — ни положительных, ни отрицательных. Всё то, о чём мы говорили ранее. Всё проходит по тем программам, которые врачи предоставили нашим больным игрокам.



Что касается возвращения болельщиков на трибуны, это положительная новость. Это здорово! Мы соскучились по атмосфере, которая всегда царит на нашем стадионе», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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